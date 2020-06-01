Звезду Трампа разбили в Голливуде

Неизвестные разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы.

Местные жители связывают произошедшее с протестами, происходящими в разных городах США после смерти 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее сообщалось, что Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на $20.

Видео задержания было опубликовано в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. Причастное к задержанию полицейские уволены. Сестра погибшего будет добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.