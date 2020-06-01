Япония отреагировала на высказывания Трампа об эффективности G7

Правительство Японии считает нынешний формат G7 важной площадкой для сотрудничества и решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, комментируя высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который назвал формат G7 устаревшим.

При этом каждая из стран, которые американский президент намерен пригласить на предстоящий саммит G7 (Россия, Южная Корея, Австралия и Индия), как указал Суга, "являются крайне важными партнерами для Японии", пишет ТАСС.

Говоря о возможном возвращении к формату G8 с участием России и позиции японской стороны по вопросу Крыма, он сообщил, что позиция правительства Японии остается неизменной.

Ранее пресс-пул Белого дома объявил, что Трамп переносит саммит "Большой семерки" с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.