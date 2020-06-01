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Польскую туристку спасли на вертолете из высокогорной Тушетии

Польскую туристку спасли на вертолете из высокогорной Тушетии

Грузинские спасатели на вертолете эвакуировали польскую туристку, получившую травму во время путешествия по высокогорной Тушетии, рассказали в Службе по управлению ЧС.

Накануне в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" поступил сигнал о том, что в селе Омало Ахметского района туристка упала с лошади и получила травмы, ей необходима госпитализация.

На вертолете пограничной полиции на место вылетела группа спасателей и медики "скорой", пишет "Новости-Грузия".

Туристку отвезли в клинику имени Гудушаури в Тбилиси, опасности для ее жизни нет.

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Вестник Кавказа

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