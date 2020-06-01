Польскую туристку спасли на вертолете из высокогорной Тушетии

Грузинские спасатели на вертолете эвакуировали польскую туристку, получившую травму во время путешествия по высокогорной Тушетии, рассказали в Службе по управлению ЧС.

Накануне в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" поступил сигнал о том, что в селе Омало Ахметского района туристка упала с лошади и получила травмы, ей необходима госпитализация.

На вертолете пограничной полиции на место вылетела группа спасателей и медики "скорой", пишет "Новости-Грузия".

Туристку отвезли в клинику имени Гудушаури в Тбилиси, опасности для ее жизни нет.