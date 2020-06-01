Президент UFC назвал Макгрегору условия для реванша с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил в одном из шоу на ESPN, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит право побороться за пояс.

По словам президента, ирландец выйдет в октагон с победителем боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.

"Предвкушаю бой Гэтжи и Хабиба. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого буду в предвкушении боя Конора с победителем", - цитирует Уайта Чемпионат.com.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Позднее президент UFC Дана Уайт сообщил, что в сентябре 2020 года планируется провести поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.