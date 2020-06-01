В Казахстане начали действовать ограничения на снятие наличных со счетов юрлиц

В Казахстане сегодня вступили в силу лимиты на снятие наличных с банковских счетов юридических лиц в течение месяца. Это решение Национального банка направлено на снижение размеров теневой экономики и борьбу с отмыванием денег.

В пресс-службе финансового регулятора 21 апреля сообщили, что установлены следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юрлиц в календарный месяц: для малого бизнеса - 20 млн тенге ($48,5 тыс); для среднего бизнеса - 120 млн тенге ($291,5 тыс); для крупного бизнеса - 150 млн тенге ($364 тыс). Сегодня это утвержденное правило вступает в силу.

Превышение этих лимитов может быть допущено при предоставлении юрлицами соответствующего обоснования в банки второго уровня, которым, в свою очередь, необходимо согласовывать заявку с Комитетом государственных доходов Минфина в течение трех рабочих дней.

Новое правило не распространяется на физлиц; индивидуальных предпринимателей; субъектов микропредпринимательства; юрлиц, которые осуществляют закупки сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства; юрлиц, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.

Зампред Нацбанка Дина Галиева отметила, что нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, которые проводят субъекты бизнеса, а также на борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем, и снижение уровня коррупции, пишет ТАСС.

Напомним, 21 апреля пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала указ главы государства "О некоторых мерах по стабилизации экономики", которым определяются новые ограничения.

Согласно документу, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка поручен контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия ими наличных с банковских счетов. Срок действия ограничения продлится до конца нынешнего года.