Лихач перевернулся на мотоцикле в Невинномысске
Один человек пострадал в результате аварии с участием мотоцикла в Невинномысске, информирует пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.
Сообщается, что модой человек превысил скорость и не справился с управлением мотоциклом и перевернулся.
Впоследствии выяснилось, что у него нет ни категории вождения, ни опыта вождения мотоцикла.
"С травмами виновник ДТП был доставлен в больницу", - сообщает ведомство.
Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Вестник Кавказа
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