Лихач перевернулся на мотоцикле в Невинномысске

Один человек пострадал в результате аварии с участием мотоцикла в Невинномысске, информирует пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Сообщается, что модой человек превысил скорость и не справился с управлением мотоциклом и перевернулся.

Впоследствии выяснилось, что у него нет ни категории вождения, ни опыта вождения мотоцикла.

"С травмами виновник ДТП был доставлен в больницу", - сообщает ведомство.

Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.