В России провели более 10,9 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 10,9 млн тестов на выявление коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что под медицинским наблюдением остается 304 тыс человек.

При этом за минувшие сутки проведено 279 тыс тестов на коронавирус, передает РИА Новости.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно".