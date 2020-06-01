Кадыров рассказал о медпомощи, которую ОАЭ окажут Чечне и Дагестану

В ближайшие дни в Чечню и Дагестан из ОАЭ прибудут два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, уточнив, что в Грозный самолет прибудет 1 июня.

"Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан", - написал руководитель республики в своем аккаунте в Telegram.

Такой же объем медснабжения 3 июня будет направлен авиарейсом из ОАЭ в Дагестан, проинформировал Кадыров.

Самолеты доставят 25 тыс тестов на COVID-19, 15 тыс противочумных комбинезонов, 500 тыс перчаток, 50 тыс масок, бахилы, антибактериальные средства и салфетки, сообщил глава Чечни.

Эта помощь будет способствовать "укреплению братских и дружеских связей между народами ОАЭ и России", выразил уверенность Кадыров.