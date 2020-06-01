Газопровод "Ямал-Европа" вернулся к работе после четырех дней простоя

Сегодня после четырех дней простоя восстановилась транспортировка газа из России через Беларусь и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает германский газотранспортный оператор Gascade.

Реверсный поток из Германии в Польшу остановился примерно в 6:00 по московскому времени, уточняет "Интерфакс".

Напомним, долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" истек 17 мая. Теперь мощности трубы распределяются на аукционах.