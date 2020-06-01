Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть сегодня идут вниз в преддверии июньской встречи ОПЕК+, об этом говорят данные торгов.

К 7.59 мск цена фьючерсов с поставкой в августе на североморскую нефтяную смесь Brent сокращалась на 0,53%, достигая $37,64 за баррель. Июльские фьючерсы на легкую нефть WTI дешевели на 0,48%, составляя $35,31 за баррель, пишет "Прайм".

Чем ближе встреча ОПЕК+, тем активнее становятся спекуляции по поводу ожидающихся решений. Действующая сделка предполагает смягчение сокращения добычи с июля, то есть фактически вывод на рынок 2 млн баррелей нефти в сутки. Однако, по данным источников РИА Новости, рассматривается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.