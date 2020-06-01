ЛДПР внесла законопроект о пособиях для домохозяек в Госдуму

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Государственную думу законопроект о пособии для домохозяек, такое сообщение распространила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о введении меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий для тех, кто ведет домашнее хозяйство семьи, то есть занимается уборкой, приготовлением пищи, уходом за детьми и престарелыми родителями, инвалидами и другой "деятельностью по дому".

Право на пособие, по мысли авторов инициативы, будет иметь один из членов семьи и только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Нилов объяснил, что сейчас централизованно реализуются "обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости", однако они имеют временный и вынужденный характер, "а домохозяйства постоянны".

"Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны", - цитирует парламентария РИА Новости.