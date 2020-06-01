Названа самая распространенная "профессия мечты" среди российских школьников

Больше всего российские школьники хотели бы стать в будущем врачом или ветеринаром. Такие результаты дало исследование Фонда развития культуры и кинематографии "Страна".

"Двенадцать процентов подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9% опрошенных планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7% - хотят стать учителями", - цитирует результаты опроса РИА Новости.

Четвертое место в списке разделили юриспруденция и программирование - по 6%. По 3% детей-респондентов захотели стать военными и спортсменами, 2,5% выразили желание быть предпринимателями, 2,3% стремятся получить профессию повара или кондитера.

Помимо этого, российских школьников интересуют рабочие специальности (механика и сварщика), области МЧС, бьюти-услуг, финансов, архитектуры, а также журналистика и наука.

Еще порядка 26% опрошенных сказали, что не знают, кем хотят стать.