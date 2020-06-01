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Медведь убил рыбака-россиянина в Казахстане

Медведь убил рыбака-россиянина в Казахстане

Дикий медведь нанес смертельные раны гражданину России в Алакольском районе, об этом рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области.

"Гражданин РФ 1979 года рождения вместе со знакомыми вышел на рыбалку на озеро Тентек. Мужчина, увидев барсука, погнался за ним в горы. Чуть позже на крики помощи к нему подбежали знакомые и обнаружили его с телесными повреждениями", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Очевидцы заметили, как медведь спешно покидает место трагедии. В итоге животное скрылось в горах.

Спутники оказали раненому необходимую первую помощь, но он не выжил: травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.

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Вестник Кавказа

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