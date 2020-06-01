Россиян на самоизоляции заинтересовали диваны

Россияне во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса стали больше интересоваться покупкой диванов, о любопытной тенденции рассказали в сервисе для размещения объявлений "Авито".

В компании уточнили, что о повышенном интересе к этому предмету мебели говорят не только поисковые запросы, но и данные о спросе, который вырос на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на 20% по сравнению с апрелем-маем прошлого года.

Кроме того, стало больше объявлений о продаже диванов: по сравнению с прошлым годом их число выросло на 18%.

"Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются", - приводит слова управляющего директора "Авито Товары" Алексея Куракина РИА Новости.