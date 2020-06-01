Ученый: курящие и пьющие входят в группу риска по коронавирусу

Люди, страдающие от курения и алкоголизма, тяжелее переносят заболевание коронавирусом, предупредил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

В интервью "Парламентской газете" он пояснил, что все человеческие органы и функции располагают "определенным запасом прочности", у них есть свой "функциональный резерв". Ученый подчеркнул, что у большей части курящих эти "резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией".

"Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", - заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья.