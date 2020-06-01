Порядка 40% россиян стали меньше получать из-за пандемии

Зарплата около 40% россиян уменьшилась после начала пандемии коронавируса, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные интернет-опроса "Работа и трудоустройство в условиях эпидемии", проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Оказалось, что около 10% респондентов вовсе потеряли работу, а у более 30% из тех, кто ее сохранил, лишился места работы член семьи. Около 20% участников опроса полностью или частично потеряли премии и бонусы, около 7% респондентов страдают от задержки зарплаты. Тем не менее, каждый пятый участник исследования заявил об отсутствии каких-либо негативных изменений в оплате или условиях труда.

Сильнее всего заработная плата сократилась в самых пострадавших отраслях - строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика наблюдалась в 65-75% случаев. В числе самозанятых заработки стали меньше у 75%, среди занятых на средних и крупных предприятиях - у 48%.

У многих опрошенных изменился рабочий график: 11% респондентов перевели на неполный рабочий день либо неполную рабочую неделю. Еще около 13% участников опроса были отправлены в вынужденные отпуска или отпуска за свой счет либо с частичной компенсацией. Примерно 16% сотрудников, наоборот, стали трудиться больше, чем до пандемии.

Авторы исследования пояснили, что сокращение зарплаты и перевод на неполный график в какой-то степени позволили рынку труда быстрее адаптироваться к новым условиям. "Благодаря активной ценовой и временной подстройке потребность в количественной подстройке в форме "сброса" рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть при иных условиях", - заключают они.