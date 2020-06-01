Врач рассказал, как часто можно есть мороженое

Взрослому можно употреблять максимум две порции мороженого в неделю, об этом сообщил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

"Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека - это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи", - приводит его слова ТАСС.

Врач пояснил, что в противном случае может возникнуть ряд заболеваний: фарингит, ангина либо обострение хронического тонзиллита, а также, в отдельных случаях, ларингит, воспаление ротоглотки и риносинусит.

Зайцев призвал относиться к мороженому как к "достаточно опасному продукту".