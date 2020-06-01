Мехрибан Алиева поздравила маленьких жителей Азербайджана с Днем защиты детей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю Международного дня защиты детей.

Соответствующее сообщение размещено в ее официальном аккаунте в Instagram.

"Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!" - обратилась Мехрибан Алиева.