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Мехрибан Алиева поздравила маленьких жителей Азербайджана с Днем защиты детей

Мехрибан Алиева поздравила маленьких жителей Азербайджана с Днем защиты детей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю Международного дня защиты детей.

Соответствующее сообщение размещено в ее официальном аккаунте в Instagram.

"Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!" - обратилась Мехрибан Алиева.

 
 
 
 
 
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Balaca soydaşlarımızı 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bütün balalara möhkəm cansağlığı, sevgi, sevinc, xoşbəxt gələcək arzulayıram! ⠀ Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) 31 Май 2020 в 1:00 PDT

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Вестник Кавказа

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