Мехрибан Алиева поздравила маленьких жителей Азербайджана с Днем защиты детей
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю Международного дня защиты детей.
Соответствующее сообщение размещено в ее официальном аккаунте в Instagram.
"Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!" - обратилась Мехрибан Алиева.
Balaca soydaşlarımızı 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bütün balalara möhkəm cansağlığı, sevgi, sevinc, xoşbəxt gələcək arzulayıram! ⠀ Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!
Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) 31 Май 2020 в 1:00 PDT
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться