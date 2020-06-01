В Ухане впервые зафиксирован нулевой прирост новых случаев бессимптомного коронавируса

В ставшем очагом пандемии коронавируса китайском Ухане впервые за сутки не обнаружилось ни одного бессимптомного носителя, такое сообщение распространил городской комитет по вопросам здравоохранения.

"Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тыс тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю", - цитирует его РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание, что это является важным результатом массового тестирования жителей города.

Напомним, Оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 ранее распорядился в течение 10 дней провести скрининг всего населения на инфекцию после выявления новых случаев заражения. Массовое тестирование стартовало 14 мая. За 10 дней в Ухане, где живут около 10 млн человек, сделали 6 574 093 теста, было выявлено 189 бессимптомных носителей вируса.