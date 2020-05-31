Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки

Северный флот России активно осваивает новейшие атомные подлодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также ждет прихода обновленных "Варшавянок". Сегодня отмечается день Северного флота, годом его создания считается 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт.

В Объединенной судостроительной корпорации, сообщили, что за несколько дней до праздника флоту наконец-то была передана стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир". Она стала первой в российском флоте, которую построили по модернизированному проекту 955А ("Борей-А"). От обычных "Бореев", каких в составе российского ВМФ три, она отличается обводами корпуса, пониженной акустической и электромагнитной заметностью, а также лучшей управляемостью.

Изначально подлодку планировали передать флоту еще в 2019 году, однако из-за технических проблем мероприятие откладывалось. В итоге акт приема-передачи был подписан в Северодвинске 28 мая, передает РИА Новости.