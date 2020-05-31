Обзор прессы Кавказа 25 - 31 мая

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры республик СКФО провели более двухсот проверок учреждений здравоохранения на предмет исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медикам, работающим с коронавирусной инфекцией. Так, прокуратура Дигорского района РСО-А выявила, что врачи и персонал приемного отделения ГБУЗ "Дигорская центральная районная больница" не были включены в перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат за работу с больными новой коронавирусной инфекцией.

После вмешательства прокуроров в Дагестане в перечни получателей стимулирующих выплат включены 135 медицинских работников ГБУ "Буйнакская МССМП" и ГБУ "Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова", в Ставропольском крае – 4 работника ГБУЗ СК "Степновская районная больница", в республике Северная Осетия – Алания – водители 39 бригад скорой помощи.Газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра" информирует, что прокуратурой Карачаево-Черкессии приняты меры в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени. Такие же меры приняты и в Северной Осетии. пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат. По представлению прокуратуры 401 работнику ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" возвращены удержанные, в нарушение требований действующего законодательства, с выплат стимулирующего характера медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медпомощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, денежные средства на общую сумму 2,4 млн. рублей. Газета "Ингушетия" сообщает о выявлении прокуратурой республики нарушений сроков перечисления в апреле и мае текущего года заработной платы и стимулирующих выплат работникам двух учреждений здравоохранения.

В общей сложности по результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Созданы и функционируют "горячие линии". Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 млн рублей.

* * *

В Кабардино-Балкарии индекс промышленного производства на 1 мая этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил 116,5%. Наибольший вклад в его рост внесли обрабатывающие производства – выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, напитков, одежды, мебели, бытовой химии. На 3,4% вырос объем продукции сельского хозяйства. Темп роста инвестиций в основной капитал в первом квартале составил 106%. Об этом, как передает газета "Кабардино-Балкарская правда", говорилось при обсуждении с участием главы региона Казбека Кокова текущей социально-экономической ситуации в республике в условиях распространения COVID-19.

Вместе с тем, отмечалось, что введенные ограничительные меры оказали негативное влияние на ряд показателей, прежде всего на состояние потребительского рынка. Так, снизился оборот розничной торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению. Выросла численность зарегистрированных безработных – на сегодня их 23622 человека. По итогам пяти месяцев на 10% уменьшились поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет КБР и местные бюджеты. С учетом складывающейся социально-экономической обстановки прогнозируется дальнейшее снижение поступлений в доходную часть бюджета.

Глава республики подчеркнул, что поддержка граждан и экономики в сегодняшних условиях является первоочередной задачей. На сегодняшний день для лиц, признанных безработными, введена региональная единовременная материальная помощь, в размере 5000 рублей. Более 12 тыс. человек такие выплаты уже получили на общую сумму почти 64 млн. рублей. В ближайшие дни доплаты будут произведены еще трем тысячам гражданам на сумму порядка 15 млн. рублей. Коков добавил, что при необходимости, уже действующие меры нужно будет дополнять новыми, причем решения следует принимать оперативно. Он акцентировал внимание на недопустимости срыва ранее принятых социальных обязательств, необходимости изыскивать внутренние резервы для покрытия выпадающих доходов в ситуации объяснимого снижения доходов бюджета, в том числе за счет более эффективного управления и распоряжения государственным имуществом.

В 2020 году по линии региональных составляющих национальных проектов в КБР планируется строительство и реконструкция более 80 объектов на сумму более 2 млрд. рублей. В настоящее время в рамках реализации мероприятий нацпроектов и госпрограмм заключено 213 контрактов. Наибольший уровень контрактации сложился по направлениям "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Экология", "Культура". Также глава поручил правительству, в дополнение к разработанным планам, подготовить предложения в рамках подготовки и празднования 100-летия образования КБР.

* * *

В Северной Осетии режим нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен до 14 июня. Вместе с тем, приняты некоторые послабления ранее введенных ограничительных мер. Так, гражданам разрешается заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе и открытых спортивных площадках при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Будут работать музеи, библиотеки, предприятия розничной торговли вне торговых центров, торговая площадь которых составляет не более 300 кв. метров, стоматологические клиники и другие объекты, информирует газета "Северная Осетия".

Как подчеркнул глава РСО–А Вячеслав Битаров на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, ситуация в регионе остается непростой, главное на сегодняшний день – жесткое соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, гражданская ответственность и осознание того, что от каждого жителя республики сейчас действительно многое зависит.

Несмотря на то, что общее количество обращений с подозрением на COVID-19 стабилизировалось, продолжают поступать пациенты в тяжелом состоянии, нуждающиеся в госпитализации. В связи с этим было принято решение развернуть максимальное количество коек в республиканской клинической больнице, в ближайшее время коечный фонд пополнится еще на 150–200 мест. Кроме того, дополнительно разворачиваются и реанимационные койки, закупаются ИВЛ-аппараты. Недавно к двум больницам, которые уполномочены заниматься лечением инфицированных коронавирусной инфекцией, добавились еще две районные – Пригородная и Ардонская.

По словам Битарова, в течение двух недель удалось выйти на плато по распространению коронавируса. Если жители будут выдерживать все необходимые меры предосторожности и те требования, которые были изложены в изданных указах, начнется спад инфицирования и поступление больных в стационары Северной Осетии. При этом режим повышенной готовности будет продлен. Необходимо сохранить масочный режим, а также нерабочие дни для тех отраслей экономики, которые будут продолжать простаивать, а это – торговые центры, рынки, то есть места массового скопления людей.

Согласно информации Минздрава РСО–А, сформирован кадровый резерв, состоящий из 569 медицинских работников. Из них 248 врачей направлены в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 181 – в Республиканскую клиническую больницу, 132 специалиста находятся в распоряжении службы "скорой помощи". В составе дежурных бригад работают студенты Северо-Осетинской государственной медицинской академии и Медицинского колледжа, которые прошли 36-часовой курс дополнительной профессиональной подготовки. Северная Осетия до 20 июня должна получить 11 новых автомобилей скорой помощи. Помимо этого для качественного и своевременного обслуживания вызовов еще четыре автомобиля для Пригородного и Дигорского районов выделит Министерство промышленности и транспорта РСО–А.

* * *

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила четвертую партию медицинских и гигиенических средств в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи в сдерживании пандемии COVID-19. Часть груза, включающая 940 защитных комбинезонов, 920 медицинских халатов, 900 пар нитриловых перчаток, 4500 медицинских колпаков, 1000 бахил и 180 литров дезинфицирующего средства для рук, доставлена в Гудаутскую больницу, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии. В настоящее время в данной больнице стационировано 11 пациентов, сообщает портал "Абхазия-информ".

"В связи с тем, что Гудаутская больница находится в центре реагирования на случаи COVID-19 в Абхазии, ПРООН рада возможности удовлетворить потребности в необходимых поставках, а также распространять предметы гигиены, предназначенные для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди групп высокого риска" - отметила представитель ПРООН Луиза Винтон. Дополнительные медицинские принадлежности, приобретенные и доставленные ПРООН, включая 210 защитных комбинезонов, 210 защитных масок для лица, 2000 респираторных масок, 2500 пар перчаток, 12 инфракрасных термометров, 500 литров дезинфектантов и 75 литров дезинфицирующего средства для рук, будут переданы в ближайшее время больницам и поликлиникам в различных городах и районах Абхазии. Помимо вышеперечисленного, в нынешнюю поставку ПРООН были включены материалы и оборудование для ряда учреждений здравоохранения и образования, необходимые для соблюдения профилактических гигиенических мер, включая регулярное мытье рук, столь важное для борьбы с COVID-19. В их числе - специальные напольные коврики для дезинфекции обуви, настенные диспенсеры для дезинфекции рук, а также дезинфицирующие средства на основе хлора, жидкое и антибактериальное мыло для рук.

Первые три поставки ПРООН в марте и апреле этого года включали большое количество защитных комбинезонов, респираторных масок, хирургических масок, лицевых щитков, защитных очков, перчаток и дезинфицирующих средств для рук и помещений. Далее, в мае, ПРООН также поставила 10 инфракрасных термометров, 20 пульсовых оксиметров и 100 цифровых термометров. К настоящему времени стоимость различных медицинских средств, доставленных в Абхазию в целях борьбы с COVID-19, составляет 103 тыс. долларов. Финансирование поступает от ПРООН, Евросоюза и Агентства США по международному развитию (USAID). Все поставки были осуществлены с использованием совместного координационного механизма EU-UNDP, созданного в 2010 году при финансовой поддержке Евросоюза. ПРООН также оказывает дополнительную поддержку в форме информационных кампаний по профилактике COVID-19 и тренингов для медицинского персонала.

В дополнение к медикаментам и гигиеническим материалам, ПРООН также передала Гудаутской больнице новое оборудование для проведения видеоконференций. Эта техника будет использоваться для подключения больницы к другим медицинским учреждениям, как в Абхазии, так и за ее пределами, и позволит медицинским работникам принимать участие в онлайн-консультациях по новым протоколам лечения COVID-19 и другим актуальным проблемам здравоохранения. ПРООН предоставит аналогичные наборы оргтехники Республиканской больнице, Республиканской противотуберкулезной больнице, Санитарно-эпидемиологической службе и районным больницам в Гагре и Очамчире. Поддержка в размере 11 000 долларов США для данной сетевой инициативы осуществляется проектом "Горизонты", который финансируется USAID.

* * *

Четыре года подряд саперы отряда "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России проводили в Южной Осетии работы по разминированию территорий республики от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен войны 2008 года. Им удалось очистить территории населенных пунктов Прис, Исакы кау Новокуртатинского ущелья и близ села Зар. Общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено 1049 взрывоопасных предметов, пишет газета "Южная Осетия".

В этом году отряд центра "Лидер" должен был продолжить работы по очистке территорий РЮО, в частности близ села Зар. На зарской высоте остались участки, где во время боев располагались армейские группы, подступы к которым были заминированы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в намеченный график саперов, и в этом году саперы не смогут приехать.

МЧС республики еще раз призвал граждан республики быть осторожными и бдительными во избежание несчастных случаев, поскольку, как сообщили в спасательном ведомстве, несмотря на то, что на опасных территориях установлены предупреждающие знаки, многие граждане игнорируют их. "Мы надеемся, что в 2021 году российские саперы продолжат работы по очистке территорий Южной Осетии от взрывоопасных предметов, так как в республике еще остались участки, которые необходимо разминировать", — отметил первый заместитель МЧС РЮО Ацамаз Бестауты.

Высокий профессионализм и хорошую работу отряда "Лидер" отметил в прошлом году глава государства Анатолия Бибилов. Он считает, что работа саперов направлена на обеспечение безопасности местного населения, что является очень важным фактом и для республики, и для югоосетинского народа. За плодотворную работу по очистке территорий РЮО от взрывоопасных предметов сотрудники отряда Центра "Лидер" каждый год удостаивались государственных наград РЮО и посольства России в Южной Осетии.