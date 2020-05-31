В Сочи появилась новая традиция

Власти курортного Сочи ввели новую традицию, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

Всем детям, рожденным на курорте 26 мая, будут вручаться памятные медали. Именно в этот день в 1925 году Сочи получил статус курорта общегосударственного значения.

Дата, по мнению историков и местных жителей, является самой подходящей для празднования Дня города, при этом сам праздник будет отмечаться в последний уикенд месяца.

26 мая в Сочи родилось 15 детей: восемь девочек и семь мальчиков, один из которых появился на свет в роддоме Лазаревского района, а остальные дети – в новом перинатальном центре. Во время выписки всем семьям новорожденных будут вручены медали с надписью: "Рожденный в день города 2020" и подарочные сертификаты, передает "АиФ-Юг".

Традицию планируется поддерживать и в последующие годы.