Историки разгадали тайну тоннелей Владикавказа

Несмотря на пандемию коронавируса, в центральной части столицы Северной Осетии идут ремонтные работы. И каково было удивление рабочих, когда под трамвайным полотном на проспекте Мира они обнаружили кирпичные своды какого-то тоннеля или прохода. Горожане начали строить предположения: что это - катакомбы, подземные ходы?

"Как только появилась информация, мы сразу выехали на место, все измерили, сфотографировали. Это оказались 60-сантиметровые коммуникационные проходы. Когда строили крепость Владикавказ, предусматривали и проходы для отвода воды. Сейчас их освободили от мусора и использовали для прокладки труб, чтобы не выкапывать все заново", - рассказала председатель комитета по охране памятников и объектов культурного наследия РСО-Алания Эмилия Агаева, передает "АиФ-Ставрополье".

С ее версией согласился и краевед Феликс Киреев.

"На площади Ленина раньше находились гостиница "Европа", а также частные особняки богатых людей, которые могли себе позволить такие коммуникации. Водопровода еще не было - все стекало к Тереку. Даже сейчас кое-где в пойме реки можно увидеть выходы этих стоков", - утверждает краевед.