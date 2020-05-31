В Адыгее до конца года достроят четыре долгостроя

Власти Адыгеи до конца года планируют достроить четыре из девяти домов ЖК "Тургеневский-2", дольшики которого были обмануты застройщиком. Об этом дольшикам сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В 2012-2013 годах застройщик Аскербий Емтыль получил разрешение на строительство жилого комплекса в Тахтамукайском районе Адыгеи и с привлечением денег дольщиков начал строительство ЖК "Тургеневский-2".

В 2017 году Емтыля был признан банкротом, в отношении него началась процедура реализации имущества. К 2020 году ЖК "Тургеневский-2" так и не был сдан, 510 человек до сих пор не получили квартир. В комплекс входит девять недостроев, они находятся в разной степени готовности - от 38% до 99%.

Кумпилов заверил дольщиков, что власти нашли нового подрядчика - ООО "Форвард", который до конца года достроит четыре из девяти домов комплекса.

Стоимость завершения долгостроя оценивается в 142,8 млн рублей, Юга.ру.