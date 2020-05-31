В Ставрополе построят новую концертную площадку под открытым небом

В Ставрополе в скором времени заработает новая концертная площадка над открытым небом, - сообщили в пресс-службе администрации города краевой столицы.

Новая сцена для выступлений будет располагаться за обновленным кинотеатром рядом с Домом культуры "Ставрополец", который стал одним из пяти победителей программы местных инициатив 2020 года. В декабре был открыт обновленный кинотеатр со стильными залами и современными технологиями, - передает "АиФ-Ставрополье".

Также облагораживается прилегающая территория. Обустраиваются комфортные детские площадки, а в перспективе здесь создадут пешеходные дорожки и установят уличную мебель и урны.