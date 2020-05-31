Московская соборная мечеть откроется для верующих

Московская соборная мечеть в тестовом режиме для всех верующих откроется 1 июня, заявил первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

"Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе", - проинформировал он.

По его словам, массового наплыва людей в Соборной мечети не ожидают, потому что Духовное управления мусульман "агитационной работы не ведет".

"По пятничной молитве (в соборной мечети - ред.) мы решение еще не приняли. Хотим посмотреть, какая будет реакция людей, сможем ли мы обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки, работу волонтеров, проходную систему", - уточнил он.

Мухетдинов добавил, что другие мечети в Москве и Московской области, подведомственные ДУМ РФ, пока закрыты, а о работе мечетей в других регионах страны решения принимает местное духовенство и руководство регионов, передает РИА Новости.