В Карачаево-Черкесии коронавирусом больны 60 медработников

В Карачаево-Черкесии коронавирусом заражены около 60 медработников, сообщил глава Минздрава республики Казим Шаманов.

"На сегодняшний день у нас подтвержденных зараженных 61 человек и около 110 человек - контактных, которые тоже ушли на самоизоляцию. У нас получается почти 200 медработников выбыли из строя", - пояснил он.

На сегодняшний день в четырех госпиталях региона работают 557 медработников. Шаманов сообщил о подготовке пятого госпиталя в городе Усть-Джегуте, открытие состоится в течение ближайших двух недель. Также в регионе планируется увеличить число проводимых тестов на коронавирус с 700 до 1 тыс.

Всего в Карачаево-Черкесии 1 067 подтвержденных случаев заражения, из них 308 человек выздоровели, пятеро скончались, передает ТАСС.