В Турции коронавирусом заразились еще 839 человек

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 839, от болезни скончались 25 человек, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в стране с 25 марта.

"Сегодня выявлены 839 новых случаев, всего заразившихся 163 942. Мы потеряли сегодня 25 пациентов, всего умерших - 4540. Вылечились сегодня 989 пациентов, всего – 127 973", - приводит РИА Новости сообщение главы турецкого Минздрава.