Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж корабля Crew Dragon, принадлежащего SpaceX, перешел на Международную космическую станцию (МКС).
После завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.
Прибывших также встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло, передает ТАСС.
Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.
Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это стал первый в истории пилотируемый полет, совершенной частной компанией.
Вестник Кавказа
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