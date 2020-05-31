В июне на европейской части России погода ожидается в районе нормы

На европейской части России в июне температура воздуха будет держаться около климатической нормы, на севере Урала, Сибири и на Чукотке - на 1-2 градуса выше, сообщает Гидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы; на крайнем северо-востоке - на 1 градус выше. Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа - больше нормы; на остальной территории – близкой к среднему многолетнему количеству", - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, больше обычного осадков в июне будет на крайнем севере Урала, западе Таймыра, в большинстве районов Хабаровского края, на охотском побережье Магаданской области, юге Камчатского края и на Сахалине. В республиках Алтай, Хакасия и Тыва, на востоке Забайкальского края, в Амурской области, северной половине Якутии, на западе Чукотского автономного округа осадков будет меньше; на остальной территории – близко к среднему многолетнему количеству, передает ТАСС.