Фильм азербайджанского режиссера Исмаила Меликова стал победителем Международного Юго-Восточного регионального кинофестиваля во Флориде

Короткометражный фильм "Вверх" (UP) азербайджанского режиссера Исмаила Меликова стал победителем в номинации "Лучший экспериментальный фильм и виртуальная реальность" 3-го Международного Юго-Восточного регионального кинофестиваля в Джексонвилле (Флорида, США).

Фильм создан на основе спутниковых снимков американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Зрителям демонстрировались красивые виды планеты Земли из космоса, снятые с использованием современных цифровых технологий.

Картина 17-летнего бакинского режиссера также является победительницей британского конкурса "Мой первый фильм" (Lift-OffFirstTimeFilm-Maker, 2020) и вошла в шорт-лист Харьковского международного фестиваля искусств и путешествий (2020 г.).

В настоящее время в сотрудничестве с зарубежными и местными художниками Меликов работает над новыми проектами.

Студент первого курса Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, Исмаил Меликов с юных лет увлекается цифровым искусством и визуальными эффектами. На создание фильма, длящегося всего 6 с половиной минут, автора вдохновили спутниковые съемки планеты, хранящиеся в Библиотеке NASA.

"Я начал работать над этим фильмом потому, что решил бросить вызов самому себе, на более сложном уровне интегрировать современные цифровые технологии. Я начал экспериментировать с пейзажами, мне захотелось показать обычные ландшафты под необычным углом зрения. Для меня большая честь, что фильм UP продолжает набирать аудиторию в разных концах нашей планеты", - поделился Исмаил Меликов.