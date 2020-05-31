В мире коронавирусом заражены более 5,9 млн человек

В мире количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 5,9 млн, от болезни скончались более 367 тыс человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, за сутки коронавирусом в мире заразились 117 551 человек, общее число случаев COVID-19 составляет 5 934 936 человек.

При этом наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 743 793, передает ТАСС.