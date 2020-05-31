Магомедшарипов может провести следующий бой в августе

Российский боец Забит Магомедшарипов может провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе, сообщили в команде спортсмена.

"Предложили провести бой в августе", - сообщил источник в команде бойца, добавив, что соперник и дата будут объявлены позднее.

Магомедшарипов планировал выступить 18 апреля на турнире UFC 249, однако организация не сумела найти соперника для бойца, а позднее и сам турнир был перенесен, передает ТАСС.

В последнем поединке Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года.