В США за три дня задержали почти 1,7 тыс человек

В США после начавшихся беспорядков, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, за три дня задержали почти 1,7 тыс человек, пишет Associated Press.

По информации агентства, в 22 американских городах за последние трое суток были задержаны 1 669 участников протестов. При этом накануне вечером насчитывалось не более 1,4 тыс задержаний. По меньшей мере в 15 штатах, а также столичном округе Колумбия в урегулировании протестов задействованы бойцы Национальной гвардии США, передает ТАСС.