В Грузии коронавирусом заразились еще 26 человек

В Грузии за минувшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по обновленным данным StopCov, число инфицированных в стране достигло 783 человек, заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

При этом с начала недели в стране выявляли считанные случаи заражения коронавирусом - 1-3 за сутки. Однако 29 мая было выявлено 8 новых пациентов, а 30 мая - 11.

К этому времени количество вылечившихся от коронавируса в Грузии составляет 605 человек, от болезни скончались 12 человек, передает Спутник-Грузия.