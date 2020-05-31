У Crew Dragon возникли проблемы со связью с Землей

У экипажа корабля Crew Dragon возникли сложности со связью с Землей по проводной линии МКС, общение сохраняется по радиосвязи, НАСА ведет прямую трансляцию.

После прибытия на орбитальную станцию и завершения автоматической стыковки корабля командир МКС Кристофер Кэссиди приступил к подключению системы электроснабжения и проводной связи между прибывшим аппаратом и станцией. Сейчас Crew Dragon интегрирован в систему МКС и получает питание от станции, но произошел сбой в системе связи.

Экипаж Crew Dragon продолжает успешно общаться с Землей и экипажем МКС через коммуникационную систему корабля, но попытки установить связь по проводной системе станции пока не удаются. ЦУП в Хьюстоне и Калифорнии слышат Crew Dragon прекрасно, но экипаж докладывает, что поступающие звуковые сообщения "неразборчивы".

"Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и все на этом", - приводит РИА Новости слова командира Crew Dragon Дага Херли.

В свою очередь, в компании SpaceX сообщили, что экипажу разрешат войти на станцию приблизительно через час. Сейчас Херли и Боб Бенкен готовятся к переходу на станцию, частью подготовки является уборка космического корабля. Переход астронавтов на станцию будет возможен после выравнивания давления в шлюзовом отсеке и проверки герметичности.