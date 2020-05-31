Австрийский клуб лишили 6 очков за нарушение социального дистанцирования

Лидера австрийского футбольного чемпионата ЛАСК лишили шести очков за нарушение правил социального дистанцирования в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте австрийской бундеслиги.

Две недели назад клубам чемпионата Австрии были разрешены тренировки с ограничениями: группы до шести человек, а расстояние между игроками не должно быть меньше двух метров. ЛАСК - единственный из всех клубов чемпионата стартовал в тот же день, и, вопреки приказу Министерства здравоохранения, провел общекомандную тренировку.

За нарушение правил честной игры ЛАСК лишили 12 очков, однако в концовке сезоне в австрийской бундеслиге заработанные в регулярном чемпионате очки делятся на два, после чего команды делятся на две подгруппы. Таким образом, лидирующий в таблице до этого момента ЛАСК потерял 6 очков и опустился на вторую строчку, отставая теперь от "Ред Булл Зальцбург" на три очка.

Также лига оштрафовала ЛАСК на 75 тыс евро. Сам клуб извинился за свой проступок, при этом подав протест, передает агентство "Р-Спорт".