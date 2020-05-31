В Роспотребнадзоре рассказали о разработке экспресс-тестов на коронавирус

Роспотребнадзор работает над созданием эксперсс-тестов для определения наличия коронавирусной инфекции, однако их использование должно регламентироваться, чтобы избежать больших погрешностей, сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день мировой опыт показывает, что как только вводятся экспресс-тесты, очень сильно растет погрешность метода.

"То есть, он может быть использован, но с определенными оговорками", - подчеркнула Попова.

Она отметила, что в целом в России производится достаточно тест-систем для определения нового коронавируса, необходимости увеличивать мощности нет. "Сегодня производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного, безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно, есть определенные цифры, которые мы заложили в методические рекомендации, которые считаем оптимальными для того, чтобы тестировать популяцию", - приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора.