В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему перцовый спрей в лицо

В Нью-Йорке во время акции протеста один из полицейских сорвал маску с демонстранта, поднявшего руки, и целенаправленно распылил перцовый аэрозоль ему в лицо. Видеозапись инцидента попала в сеть.

На кадрах видно, как темнокожий мужчина поднял руки вверх, но один из полицейских приближается к нему, срывает с него маску и распыляет аэрозоль.

Видео прокомментировал спикер городского совета Кори Джонсон.

"Непростительно. Боже мой. Полицейский, который распыляет слезоточивый газ против гражданского лица с поднятыми руками, бесчестит своих коллег и свой город и должен быть привлечен к ответственности", - приводит РИА Новости слова Джонсона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками.