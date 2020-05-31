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В Минздраве России рассказали о рисках при роботе с "легкими" больными COVID

В Минздраве России рассказали о рисках при роботе с &quot;легкими&quot; больными COVID

Замглавы Минздрава России Татьяна Семенова заявила, что риск для медработников заразиться коронавирусом, работая с пациентами легкой и средней степени тяжести, значительно меньше, чем в магазине и общественных местах.

Она подчеркнула, что для студентов-медиков прохождение практики в центрах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, добровольное, если вдруг поступает обращение о принудительности, принимаются жесткие меры.

"С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных", - приводит РИА Новости слова Семеновой.

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Вестник Кавказа

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