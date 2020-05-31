ЕБРР даст Грузии 90 млн евро на строительство ЛЭП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует в Грузии масштабный проект по усилению сети электропередачи в высокогорной Сванети. Об этом сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

Уточняется, что на это проект ЕБРР планирует выделить около 90 млн евро. В правительстве Грузии пояснили, что речь идет о строительстве линии электропередачи Ненскра - Местия, подстанции Ненскра 500/220/35 кВ, линии электропередачи Ладжанури - Цкалтубо 500 кВ и ЛЭП Цкалтубо - Намахвани и Намахвани - Твиши - Ладжанури 220 кВ.

Соглашение между сторонами будет подписано в июне. Компанию, которая будет осуществлять строительные работы, определит тендер.

Помимо этого, стороны уделили особое внимание финансированию ЕБРР грузинских банков и других бизнес-структур, продвижение которых является приоритетом для правительства с точки зрения доступа к финансам.

В свою очередь, в ЕБРР подчеркнули, что банк продолжит активное сотрудничество с правительством Грузии и после окончания кризиса, передает Спутник-Грузия.