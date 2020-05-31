СМИ: США и Ирак готовятся начать стратегический диалог

Первый этап стратегического диалога между Ираком и США начнется 10 июня, пишет общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По информации издания, начальная стадия стратегического диалога между двумя странами "состоится 10 и 11 июня". Отмечается, что на первом этапе Ирак и США "будут представлены на уровне ниже министров иностранных дел, а сами делегации будут разделены на три группы - военную, политическую и экономическую".

В свою очередь, посол США в Ираке Мэтью Туллер заявил, что в ближайшие дни "американские представители в деталях обсудят наше (с Ираком – прим ред) стратегическое рамочное соглашение". По его словам, соглашение затрагивает все аспекты двусторонних отношений, включая политические и экономические, передает ТАСС.