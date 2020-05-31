Трамп не будет массово использовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент", - отметил он.

Ранее ряд штатов задействовали Национальную гвардию на своей территории. Последним стал в ночь на воскресенье столичный округ Колумбия. Поскольку у округа нет губернатора, решение принимал министр сухопутных сил в составе Пентагона.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, передает РИА Новости.