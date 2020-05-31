Московские парки готовы к открытию

В Москве городские парки нанесли на дорожки разметку для соблюдения социальной дистанции, организовали трансляции оповещений о соблюдении необходимых мер при гулянии и готовы к открытию с 1 июня. Об этом сообщает пресс-службе Мосгорпарка.

С 1 июня в российской столице будут разрешены прогулки на всех городских территориях, в том числе и в парках, при условии, что посетители будет соблюдать правила прогулок: носить средства защиты и придерживаться дистанции.

В Мосгорпарке также сообщили, что парки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, готовы к открытию 1 июня и с радостью встретят долгожданных гостей. При этом на территориях зеленых зон будет действовать ряд профилактических ограничений. В частности, будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а сами посетители должны иметь индивидуальные средства защиты: маски или респираторы. Кроме того, чтобы не допускать большого скопления людей, приходить в парк следует по установленному графику прогулок, передает РИА Новости.