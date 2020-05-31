Алексей Черняк: открытие туристического сезона в Крыму зависит от ситуации с коронавирусом

Глава туристического комитета парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что залогом успешного курортного сезона в Крыму является открытие полноценного транспортного сообщения с полуостровом, которое определяется низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что в регионе имеются брони, сделанные еще в апреле.

"Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегиональное сообщение – железнодорожное и авиа. От этого все и зависит, если сообщения не будет – о каком заполнении (отелей, пансионатов, санаториев) можно говорить? Пока у нас даже не начался первый этап (открытие санаториев с медицинской лицензией), поэтому пока о курортном сезоне в июле-августе сказать что-то конкретное сложно", - отметил парламентарий.

Черняк подчеркнул, что залогом успеха курортного сезона является низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе и, как следствие, открытие полноценного транспортного сообщения с полуостровом, передает РИА Новости.