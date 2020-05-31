В Москве ветер повалил почти 80 деревьев

В Москве за два дня в разных районах столицы из-за сильного ветра упали около 80 деревьев, повреждены почти 20 автомобилей, сообщили в экстренных службах города.

"В течение субботы на территории Москвы повалено 26 деревьев, повреждено 10 автомашин. Сегодня зарегистрировано падение 52 деревьев, повреждены девять машин", - сообщил представитель московских экстренных служб.

Он уточнил, что это данные на 15.30 воскресенья.

Он добавил, что сегодня дерево упало на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя и нависло над пешеходной зоной возле дома №20 на улице Исаковского на северо-западе города.

Кроме того, дерево упало на пешеходную дорожку на улице Михеевская и на проезжую часть возле дома №18 на улице Бирюлевская на юге Москвы.