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В Московской области от коронавируса вылечился еще 371 человек

В Московской области от коронавируса вылечился еще 371 человек

В Московской области еще 371 пациент излечился от коронавируса, общее число выздоровевших превысило 8 тыс. Об этом сообщили в региональном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Выздоровел и выписался 8091 человек", - сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось о 7720 выздоровевших в Подмосковье.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 405 843 случая заражения коронавирусом, 4 693 человека скончались, от болезни вылечились 171 883 пациента.

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Вестник Кавказа

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