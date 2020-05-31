В Московской области от коронавируса вылечился еще 371 человек
В Московской области еще 371 пациент излечился от коронавируса, общее число выздоровевших превысило 8 тыс. Об этом сообщили в региональном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Выздоровел и выписался 8091 человек", - сообщили в оперштабе.
Ранее сообщалось о 7720 выздоровевших в Подмосковье.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 405 843 случая заражения коронавирусом, 4 693 человека скончались, от болезни вылечились 171 883 пациента.
Вестник Кавказа
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