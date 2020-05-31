В психиатрической лечебнице в Ереване заразились коронавирусом восемь человек

В ереванской психиатрической лечебнице выявили восемь случаев заражения коронавирусом Covid-19. Такое заявление сегодня сделала пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

"В Национальном центре охраны психического здоровья подтверждены восемь случаев коронавируса: один у пациента и семь - у сотрудников", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 9282 случая заражения коронавируса. Излечились 3386 пациентов, скончался 131 человек. Объявленный 16 марта режим чрезвычайного положения в стране продлен до 13 июня.