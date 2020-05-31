Песков решил отказаться от рукопожатий при встречах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что из-за пандемии коронавируса Covid-19 от отказался от рукопожатий при встречах.

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", - поведал он.

Напомним, 12 мая стало известно о том, что у пресс-секретаря главы государства и его супруги Татьяны Навки был выявлен коронавирус, их госпитализировали. В начале этой недели представителя Кремля выписали из больницы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 млн, из них более 369 тыс человек скончались. В России выявлено 405 843 случая заражения Covid-19.