Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 млн человек

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом штамма Covid-19 в мире превысило 6 млн - 6 087 902. Из них 2 582 384 закончились выздоровлением, 369 627 - смертью больного. В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявлены в 188 государствах. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Больше всего больных в настоящее время в США – 1 770 384 человек. Следом идут Бразилия - 498 440, Россия - 405 843, Великобритания - 274 220, Испания - 239 228. Также в ТОП-10 по числу заболевших входят Италия - 232 664, Франция - 188 752, Германия - 183 302, Индия - 182 990, Турция - 163 103.

Более 150 тыс случаев заражения зафиксировано в Перу (155 671) и Иране (151 466).